PSD lamenta rejeição de proposta para aumentar estacionamento no centro de Machico

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico lamentaram a decisão do executivo municipal de rejeitar uma proposta que visava disponibilizar o parque de estacionamento sob a Estação de Autocarros de Machico à população e visitantes ao final do dia, aos fins de semana e feriados.

Segundo a nota, actualmente, o espaço é parcialmente reservado a funcionários da Câmara durante o horário laboral, sendo outra parte arrendada a uma entidade privada, e permanece encerrado ao público fora desses períodos, apesar da carência de lugares de estacionamento na zona.

Os vereadores Luís Ferreira, Pedro Santos e Fátima Belo destacam que "a pressão sobre o estacionamento no centro da cidade, sobretudo ao final da tarde, à noite e em períodos de maior afluência, provoca transtornos significativos a residentes, comerciantes e visitantes, com prejuízo para a economia local”.

Segundo referem, a proposta permitiria optimizar o uso de um equipamento público existente, reduzir a escassez de estacionamento e melhorar a qualidade de vida urbana sem prejudicar o funcionamento dos serviços municipais.

O PSD defende que infra estruturas públicas, como parques de estacionamento, só devem ser arrendadas se forem concessionadas para utilidade pública, contestando ocupações que diminuam ainda mais a disponibilidade de lugares, como a tenda montada junto ao Fórum Machico.

Na mesma reunião, os vereadores votaram contra a proposta do executivo para bolsas de estudo, argumentando que o modelo actual exclui cerca de 120 estudantes de licenciatura e todos os alunos de mestrado, defendendo um apoio mais abrangente.