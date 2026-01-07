Acidente em Machico fere mulher
Um acidente ocorrido esta manhã, pouco antes das 7h30, na zona da Queimada em Água de Pena, Machico, feriu uma jovem mulher, condutora de um dos veículos acidentados.
De acordo com o que foi possível apurar, o acidente deu-se com dois veículos, sendo que a única vítima foi uma mulher de 26 anos de idade, que terá embatido com a cabeça no volante e, que durante o socorro que foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, queixava-se de dores na zona cervical.
A corporação mobilizou dois meios para o acidente, uma viatura de desencarceramento e uma ambulância, no total de 6 elementos. A vítima foi transportada ao centro de saúde local.
Quanto ao restante do trânsito nesta manhã, o habitual pára-arranca na zona da Cancela, que a esta hora causa um congestionamento persistente de cerca de 4 km no sentido Machico - Ribeira Brava. O tráfego intenso é a causa deste congestionamento.
