Bombeiros chamados para duas paragens cardiorrespiratórias

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, para socorrer dois homens em paragem cardiorrespiratória, no Funchal. Apesar dos esforços desenvolvidos, as vítimas não resistiram.

O primeiro alerta ocorreu pelas 23h15, na zona da Boa Nova. Uma ambulância da corporação, em conjunto com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), deslocou-se à residência de um homem de 72 anos.

Segundo foi possível apurar, foram realizadas manobras de reanimação durante cerca de uma hora, mas não foi possível reverter a situação.

Pelas 6h45 deste domingo, foi registado um novo alerta, desta feita para uma instituição no Funchal. À chegada dos elementos da corporação, a vítima, um homem de 64 anos, já se encontrava em estado cadavérico, não tendo sido realizadas manobras de reanimação.