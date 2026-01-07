CNN noticiou que Maduro e a mulher ficaram feridos durante a captura

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, ficaram feridos na altura em que tentavam escapar das forças norte-americanas que os capturaram no sábado, noticiou a hoje a CNN.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela tendo capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, 63 anos e a mulher, de 68 anos, e anunciaram que vão governar o país até se concluir o processo que classificaram como transição de poder.

Segundo a cadeia de televisão norte-americana CNN, vários funcionários da Administração de Donald Trump realizaram uma reunião com congressistas, informando-os sobre a "captura" do casal presidencial e dos ferimentos que possam ter sofrido durante a operação.

Cilia Flores terá ficado ferida ao bater com a cabeça enquanto fugia ao lado do marido.

Maduro e Flores correram e tentaram esconder-se atrás de uma pesada porta de aço dentro da residência onde se encontravam, em Caracas.

Segundo as mesmas fontes, os militares dos Estados Unidos envolvidos na captura (Delta Force) prestaram os primeiros socorros no exterior do complexo presidencial.

Depois da operação, Maduro e a mulher foram transportados para Nova Iorque, Estados Unidos, tendo comparecido em tribunal na segunda-feira.

Na altura o advogado de defesa disse ao juiz que a mulher do Maduro sofreu ferimentos significativos.

O mesmo advogado solicitou um exame físico completo porque, disse, "acredita-se" que Cilia Flores sofreu uma fratura ou uma contusão grave nas costelas.

Flores cambaleou e baixou a cabeça em alguns momentos durante a audiência, e Maduro teve dificuldade em sentar-se e ficar de pé, de acordo com os repórteres presentes.

Os esboços realizados pelos ilustradores presentes no tribunal e que registaram a audiência mostraram Flores com ligaduras na cabeça.

As autoridades governamentais que informaram os deputados descreveram o ferimento na cabeça de Flores como ligeiro, disseram fontes não identificadas à CNN.

Alguns membros da Força Delta também ficaram feridos durante a operação em Caracas, na sequência de um tiroteio com uma força de reação rápida cubana posicionada perto do complexo presidencial venezuelano.

Os soldados norte-americanos foram atingidos por balas e estilhaços e espera-se que recuperem completamente, reiteraram as autoridades.

Maduro e a mulher permanecem detidos em Nova Iorque onde foram acusados de tráfico de droga tendo-se declarado inocentes.