Mulher ferida ao cair de um escadote

Uma mulher com cerca de 60 anos caiu quando estava em um escadote, esta manhã, na zona do Transval, na Boa Nova.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até ao local para socorrer a mulher, que apresentava queixas em diversas partes do corpo.

Foi imobilizada e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.