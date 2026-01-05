Mulher sofre queda de cerca de 4 metros no Monte

Uma mulher de 23 anos caiu, na manhã desta segunda-feira, 5 de janeiro, pelas 7h30, de uma altura aproximada de quatro metros, na Estrada dos Marmeleiros, no Monte.

A vítima, que ficou politraumatizada, caiu para o interior do quintal de uma habitação, numa zona de difícil acesso.

Dez elementos da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e uma ambulância da corporação foram de imediato accionados para proceder ao resgate da jovem.

A mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.