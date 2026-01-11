Turista diz ter sido agredido em tentativa de assalto esta madrugada

Um homem, de nacionalidade estrangeira, de 42 anos, alega ter sido agredido na madrugada deste domingo numa tentativa de assalto no Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi accionada até uma unidade hoteleira no Funchal após ter recebido o alerta pelas 3h30 da madrugada.

Por apresentar sangue na face foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.