'Madeira Plunge - mergulho solidário' realiza-se este domingo no Lido

O Complexo Balnear do Lido acolhe, este domingo, dia 11 de Janeiro, o evento 'Madeira Plunge - mergulho solidário', que pretende recolher verbas para a associação Acreditar.

O evento tem início marcado para as 9 horas. Pelas 11 horas está agendada uma aula de hidroginástica com Carina Pestana. Já entre as 12h e as 14 horas será distribuída sopa pelos presentes. O encerramento do complexo será pelas 17h30.

Segundo explica uma nota à imprensa, o evento realiza-se desde 2016 e já angariou cerca de 7 mil euros para esta associação de apoio a crianças com cancro. A iniciativa solidária conta com a disponibilidade da equipa da Frente MarFunchal e da Câmara Municipal do Funchal.