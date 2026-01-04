'Costa Fortuna' passa domingo no Funchal
Amanhã, a Madeira recebe três navios de cruzeiro
A navegar com mais de três mil passageiros (num total de quatro mil pessoas a bordo), o 'Costa Fortuna' chegou, esta manhã, ao Funchal, onde permanecerá até às 17 horas.
O navio, da Costa Cruises, chegou de Las Palmas de Gran Canaria pelas 6 horas e segue para Santa Cruz de Tenerife, numa escala agenciada pela Blatas.
De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, durante o dia, o navio vai realizar uma pequena operação de 'turnaround', que vai envolver 143 passageiros: 70 a desembarcar (terminar a viagem) e 73 a embarcar (iniciar a viagem).
O 'Fortuna' está na ponta final de um cruzeiro de sete dias, que começou precisamente em Tenerife, a 30 de Dezembro e termina, nesse mesmo porto, esta segunda-feira. Antes de chegar à Madeira, visitou as ilhas de Lanzarote e Gran Canaria e passou por Agadir, em Marrocos.
No Funchal, vai ter a companhia do veleiro Santa Maria Manuela e do mega-iate Halo.
Amanhã, segunda-feira, a Madeira recebe três navios de cruzeiro – AIDAcosma, Azura e Wind Star –, que em conjunto trazem cerca de 10 mil passageiros.