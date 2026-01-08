Encontro combinado pela Internet culmina em violação e roubo no Caniçal

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve ontem um homem de 31 anos, "fortemente indiciado" pelos crimes de violação e roubo, cometidos nas primeiras horas desse dia, no Caniçal, Madeira.

De acordo com a investigação, o suspeito terá acordado, através de um site na internet, a prestação de serviços sexuais com a vítima, uma mulher de 47 anos. No entanto, "recusou-se a pagar e obrigou a vítima à prática de relações sexuais sob a ameaça de uma arma branca, coagindo-a, ainda, a transferir-lhe dinheiro".

A PJ esclarece que a detenção ocorreu na sequência de emissão de mandados de detenção fora de flagrante, emitidos pela própria entidade, no decurso da realização imediata de diligências de investigação face à gravidade dos factos em causa.

O suspeito encontrava-se já referenciado pela prática dos crimes de violência doméstica e violação, estando sujeito à medida de controlo através de Dispositivo de Identificação Pessoal (DIP), destinada a assegurar o cumprimento da distância mínima de segurança imposta pelo tribunal relativamente a uma vítima anterior.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das adequadas medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Santa Cruz.