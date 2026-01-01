Galho ameaça viaturas e poste de electricidade em Santo Amaro

Um galho de uma árvore que representava risco para viaturas e para um poste de electricidade motivou, esta tarde, pelas 15 horas, uma intervenção na Rua Doutor Gastão de Deus Figueira, em Santo Amaro, no Funchal.

Para a ocorrência foram accionadas uma auto escada e uma viatura ligeira dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três operacionais, que procederam à resolução da situação no local.