Viatura incendiou-se na Estrada Luso brasileira
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pela 1 hora desta madrugada para um incêndio em uma viatura ligeira, perto do acesso à via rápida, na Estrada Luso brasileira, no Funchal.
A corporação fez mobilizar um veículo pesado de combate a incêndios e uma ambulância, por prevenção, assim como oito elementos.
O fogo terá deflagrado no tubo de escape e foi extinto com recurso a um extintor.
Não há registo de feridos nem de danos de maior.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo