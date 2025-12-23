 DNOTICIAS.PT
Viatura incendiou-se na Estrada Luso brasileira

Fotos Arquivo/Facebook/ A.H. Bombeiros Voluntários Madeirenses

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pela 1 hora desta madrugada para um incêndio em uma viatura ligeira, perto do acesso à via rápida, na Estrada Luso brasileira, no Funchal. 

A corporação fez mobilizar um veículo pesado de combate a incêndios e uma ambulância, por prevenção, assim como oito elementos. 

O fogo terá deflagrado no tubo de escape e foi extinto com recurso a um extintor. 

Não há registo de feridos nem de danos de maior. 

