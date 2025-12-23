Viatura incendiou-se na Estrada Luso brasileira

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pela 1 hora desta madrugada para um incêndio em uma viatura ligeira, perto do acesso à via rápida, na Estrada Luso brasileira, no Funchal.

A corporação fez mobilizar um veículo pesado de combate a incêndios e uma ambulância, por prevenção, assim como oito elementos.

O fogo terá deflagrado no tubo de escape e foi extinto com recurso a um extintor.

Não há registo de feridos nem de danos de maior.