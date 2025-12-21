Missa dos 25 anos da Igreja de Santo Amaro com presença de Paula Margarido
Teve hoje lugar uma eucaristia de acção de graças para assinalar os 25 anos da Igreja de Santo Amaro. A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença na cerimónia, em representação do presidente do Governo Regional,
Uma nota divulgada pelo gabinete da secretária regional adianta que a celebração foi presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e que reuniu dezenas de fiéis, num momento de fé, comunhão e gratidão. Foi um momento que sublinhou “a importância das comunidades paroquiais como espaços de proximidade, cuidado e esperança”.
A solenidade integrou um conjunto de momentos comemorativos, iniciado na quarta-feira passada, com um concerto do Coro de Câmara da Madeira e do organista Paulo Silva.