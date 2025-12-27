Eucaristia de Acção de Graças assinala 25 anos da Dedicação da Igreja de Santo Amaro

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional, marcou presença na Eucaristia de Acção de Graças que assinalou os 25 anos da Dedicação da Igreja de Santo Amaro.

Paula Margarido participou nesta celebração, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que reuniu dezenas de fiéis, "num momento de fé, comunhão e gratidão, sublinhando a importância das comunidades paroquiais como espaços de proximidade, cuidado e esperança", conforme refere o Executivo madeirense.