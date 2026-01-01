Diogo Gomes Barreto para o lugar de Leandro Silva

Diogo Gomes Barreto é o centrista que vai substituir Leandro Silva como vereador na Câmara Municipal do Funchal, após a suspensão do mandato por parte do único vereador com o pelouro eleito pelo CDS-PP na coligação com o PSD Funchal Sempre Melhor. Leandro Silva atropelou um homem ao início desta manhã quando conduzia alcoolizado, com uma taxa de 1,99 de álcool no sangue. O presidente do CDS-PP ligou ao presidente da Câmara do Funchal para dar conta do sucedido, tendo Jorge Carvalho aceitado a suspensão.

O vereador com o pelouro dos recursos humanos e assuntos jurídicos será substituído pela pessoa seguinte do CDS que compunha a lista, explicou o presidente da Câmara. Para Jorge Carvalho a decisão de suspender o mandato de vereador “é o mais indicado” nesta situação. O lugar do CDS, garante, não estará em causa. “Neste momento o que é importante registar é que, do ponto de vista pessoal é uma atitude que é incompreensível, ter indigerido álcool e conduzir. Do ponto de vista institucional parece-me que foi uma atitude correcta”.

Diogo Gomes Barreto tem mestrado em Gestão e Estratégia Industrial pelo ISEG - Lisbon School of Economics & Management.