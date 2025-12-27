Famalicão tenta voltar às vitórias perante Estrela e atingir quarto lugar

O Famalicão procura hoje regressar às vitórias e alcançar provisoriamente o quarto lugar na receção ao Estrela da Amadora, na abertura da 16.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto Estoril Praia e Alverca medem forças na Amoreira.

Cinco dias depois de terem perdido fora pela primeira vez na prova, frente ao Benfica (1-0), os minhotos visam o quarto triunfo, segundo seguido, em casa, numa altura em que ocupam o sexto lugar, com 23 pontos, a dois do Sporting de Braga, quinto classificado e anfitrião das 'águias' no domingo, e a três do Gil Vicente, quarto, que visitará o antepenúltimo Arouca no mesmo dia.

O Estrela da Amadora é 14.º, com 15 pontos, seis acima da zona de despromoção e dois face à vaga de acesso ao play-off de manutenção, e não ganha há dois encontros, estando desfalcado do lateral-direito cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral, a ultimar a transferência para o Benfica.

O jogo realiza-se no Estádio Municipal de Famalicão, às 18:00, duas horas e meia antes de Estoril Praia, nono, e Alverca, 11.º, ambos com 17 pontos, se defrontarem pela primeira vez no escalão principal, no Estádio António Coimbra da Mota.

Os cascalenses vêm de uma vitória na receção ao Sporting de Braga (1-0) e pretendem igualar a melhor sequência de resultados da temporada na prova, ao passo que os ribatejanos não pontuam há duas rondas, tndo na última jornada perdido na receção ao líder isolado FC Porto (3-0).

A 16.ª jornada da I Liga, penúltima da primeira volta e derradeira de 2025, contempla quatro jogos no domingo, incluindo a visita do Benfica ao Sporting de Braga e a receção do bicampeão nacional Sporting ao Rio Ave, vai prosseguir na segunda-feira, quando o FC Porto enfrentar em casa o lanterna-vermelha AVS, e encerrará em 11 janeiro de 2026, com mais duas partidas.

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 27 dez:

Famalicão - Estrela da Amadora, 18:00

Estoril Praia - Alverca, 20:30

- Domingo, 28 dez:

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca - Gil Vicente, 15:30

Sporting de Braga - Benfica, 18:00

Sporting - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 29 dez:

FC Porto - AVS, 20:15

- Domingo, 11 jan 2026:

Nacional - Santa Clara, 15:30

Moreirense - Tondela, 18:00