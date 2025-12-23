Diogo Silva e Guilherme Tavares nos eleitos de Paulo Pereira

Diogo Silva, andebolista que esta temporada veste as cores verde-rubras, e o madeirense Guilherme Tavares, que alinha em Espanha no Ciudad Encantada, são dois dos nomes escolhidos pelo selecionador nacional Paulo Pereira, para o estágio e posterior participação no Torneio Internacional de Espanha. A Seleção Nacional A concentra-se em Rio Maior Sports Centre a 28 de Dezembro, já em modo Europeu.

Relembremos que Portugal selou com chave de ouro o apuramento para o EHF Euro 2026, depois de vencer a formação de Israel em Maio último. Após a participação, há sensivelmente dois meses, no Torneio Internacional Terras do Demo, que decorreu em Moimenta da Beira e onde Portugal realizou dois encontros com o Egito, seguem-se os últimos dias de preparação para o Campeonato da Europa.

Precisamente 24 dias da estreia, Paulo Pereira anunciou os selecionados para dar início aos trabalhos que antecipam a competição. Entre os convocados estão António Machado, João Bandeira Lourenço, Guilherme Tavares e Diogo Silva que substituem momentaneamente Luís Frade, Miguel Neves, Francisco Costa e João Gomes que ainda se encontram em período competitivo ou em fase de recuperação e juntar-se-ão aos Heróis do Mar a 2 de janeiro.