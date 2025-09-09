Presidente francês nomeia ministro da Defesa como primeiro-ministro

O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Defesa cessante, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro, sucedendo a François Bayrou, que se demitiu após a queda do Governo no parlamento, anunciou a presidência francesa.

Em comunicado, o Palácio do Eliseu indicou que o chefe de Estado encarregou Sébastien Lecornu de "consultar as forças políticas representadas no Parlamento com vista à adoção de um orçamento para a nação e à construção dos acordos essenciais para as decisões a tomar nos próximos meses".

Com esta nomeação, Macron afasta a realização de novas eleições, como pretendia parte da oposição, nomeadamente a União Nacional (extrema-direita) e a França Insubmissa (LFI).

Segundo o Eliseu, após as discussões com as forças parlamentares, "caberá ao novo primeiro-ministro propor um governo ao Presidente da República".

"A ação do primeiro-ministro será pautada pela defesa da nossa independência e do nosso poder, pelo serviço ao povo francês e pela estabilidade política e institucional para a unidade do país", refere a nota da presidência francesa.

Macron, acrescenta, "está convicto de que, com base nestas bases, é possível um acordo entre as forças políticas, respeitando as convicções de cada uma".

François Bayrou apresentou hoje formalmente a demissão a Macron.

Sébastien Lecornu integrava a lista de possíveis nomes de confiança do Presidente francês para o cargo de primeiro-ministro, para o qual o secretário do Partido Socialista francês, Olivier Faure, se tinha oferecido.

Este é o quinto primeiro-ministro do segundo mandato presidencial de Macron.

Na segunda-feira, François Bayrou viu chumbada a moção de confiança por uma esmagadora maioria de 364 votos contra 194, que tinha levado ao parlamento para reforçar a liderança perante a delicada situação das finanças públicas e antecipar a votação do plano orçamental para 2026, fortemente criticado, com cortes na ordem dos 44 mil milhões de euros.

Coincidindo com a demissão de Bayrou, pela primeira vez em mais de duas décadas, o prémio de risco da dívida francesa ultrapassou esta manhã o da Itália, com 82 pontos de base contra 81,8, sendo o pior da zona euro.

O político centrista chegou ao cargo na sequência da moção de censura ao antecessor, o conservador Michel Barnier, em funções durante três meses.

No mandato de apenas nove meses, Bayrou enfrentou oito moções de censura, que em França podem ser aprovadas sem lugar à formação de um novo Governo com uma maioria parlamentar alternativa.