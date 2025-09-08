Macron nomeará novo primeiro-ministro francês "nos próximos dias"
O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que nomeará um sucessor para François Bayrou "nos próximos dias", após o primeiro-ministro ter perdido por ampla margem a moção de confiança que havia convocado na Assembleia Nacional.
"O Presidente da República nomeará um novo primeiro-ministro nos próximos dias", segundo o comunicado de imprensa do Palácio do Eliseu, em que Macron afirma ter "tomado nota do resultado da votação dos deputados" e que receberá na terça-feira o ainda primeiro-ministro Bayrou.
Um total de 364 deputados votou contra a moção de confiança, enquanto 194 apoiaram-na, forçando a queda do Governo liderado por Bayrou, que estava no cargo há apenas nove meses.