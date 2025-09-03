Governo e primeiro-ministro "lamentam profundamente" acidente no elevador da Glória

O Governo e o primeiro-ministro lamentaram hoje profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória, com vítimas mortais, dizendo estar a acompanhar "desde os primeiros momentos" a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.

Em comunicado emitido pelo gabinete de Luís Montenegro, o primeiro-ministro e o Governo "exprimem a sua profunda consternação e solidariedade às vítimas e suas famílias" pelo acidente ocorrido no elevador da Glória, em Lisboa.

"O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário", refere o executivo.

Por outro lado, garante-se no texto que "o Governo está também em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal".

"Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", sublinha-se no comunicado.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, mas não especifica o número de mortos.