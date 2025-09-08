Ministro da Defesa israelita ameaça destruir a cidade de Gaza

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, disse hoje que Gaza vai ser destruída se o Hamas não libertar os reféns.

"Hoje, uma poderosa tempestade, semelhante a um furacão, atingirá os céus da cidade de Gaza", ameaçou Katz numa mensagem divulgada através das redes sociais.

O ultimato do ministro israelita ocorreu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter emitido um "aviso final" ao movimento palestiniano que controla Gaza, pedindo que libertasse todos os reféns.

No dia 07 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel fazendo 1.200 mortos tendo sequestrado 250 pessoas.

A resposta militar de Israel contra o enclave palestiniano fez até ao momento mais de 60 mil mortos, de acordo com o Hamas.

Atualmente decorre uma operação militar israelita concentrada na cidade de Gaza, no norte do enclave.

"Este é um último aviso aos assassinos e violadores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no estrangeiro: libertem os reféns e deponham as vossas armas, ou Gaza será destruída e serão aniquilados", acrescentou o ministro da Defesa de Israel na mesma mensagem.