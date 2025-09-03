PS aposta em banco de solos e mercado de frescos no Porto Santo

"A valorização da agricultura constitui uma das apostas da candidata do Partido Socialista [PS] à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo", assumiu hoje Nádia Melim, citada em comunicado de imprensa. Entre as medidas preconizadas pelos socialistas estão: a criação de um banco de solos destinados à agricultura, bem como de um mercado de frescos, para a comercialização dos produtos locais.

Nádia Melim encara o incentivo no sector primário "não só como um contributo para a soberania alimentar, mas também como uma forma de promover a sustentabilidade e valorizar a paisagem da 'ilha dourada', que outrora já foi marcada por várias culturas típicas que, entretanto, têm vindo a desaparecer".

A socialista destaca a "popularidade e a qualidade" dos produtos da ilha e entende que "são necessárias medidas urgentes de apoio aos agricultores, para revitalizar uma actividade que atravessa imensas dificuldades, entre as quais a falta de mão-de-obra".

Caso seja eleita presidente da autarquia, Nádia Melim propõe-se então a criar um banco de solos destinados à agricultura, que segundo explica passará pela "aquisição de terrenos para serem disponibilizados para cultivo, ou pelo arrendamento de terrenos privados, para que possam ser geridos pela autarquia e atribuídos aos agricultores".

Por outro lado, a candidata do PS quer "dignificar a comercialização dos produtos do Porto Santo", através da criação de um mercado de frescos, "um espaço onde os produtos possam ser tratados com os cuidados que merecem, contribuindo, simultaneamente, para a organização da cidade".

Nádia Melim refere que "esta tem vindo a ser uma promessa repetida e constantemente adiada pelo executivo", mas garante que, "com o PS, será uma realidade".