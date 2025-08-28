Setembro no Capoeira Lounge Bar
O ciclo de concertos de Verão continua em Setembro com dois grandes espetáculos de tributo ao saxofone, ao jazz e aos Beatles. Os concertos começam às 21:00 e a entrada é livre.
No próximo dia 13 de Setembro, o quarteto liderado por Francisco Andrade — um dos maiores saxofonistas madeirenses — convida-o a embarcar numa viagem pelo universo do saxofone no Jazz norte-americano. Prepare-se para reviver os grandes êxitos de nomes lendários como Dexter Gordon, Lester Young, Ben Webster, John Coltrane e Sonny Rollins.
Já no dia 27 de Setembro, os Beetlers revivem a energia e as músicas icónicas dos Beatles num concerto que não vai querer perder. Clássicos como ‘Let It Be’, ‘Hey Jude’, ‘Yellow Submarine’ e ‘All You Need Is Love’ prometem uma noite cheia de nostalgia, boa música, e quem sabe de uns passos de dança.
Próximos concertos:
13.09 – Jazz - American Song Book
27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo
11.10 – Triângulo
25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo
Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]