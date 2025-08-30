Concerto Sunset hoje na Fajã da Ovelha

A Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha promove hoje, pelas 20 horas, um concerto Sunset no miradouro do Massapez, com o músico e violinista João Inácio.

Este evento insere-se nas comemorações do Dia da Freguesia, que este ano assinala 472 anos.

Gabriel Neto, presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, explicou que este concerto constitui o último momento do programa comemorativo.

O autarca destacou ainda que este projecto musical, intitulado Concertos Sunset, já se realizou noutros miradouros da freguesia. A título de exemplo, decorreram espectáculos no miradouro do Pico dos Bodes, no sítio da Raposeira, e no miradouro do Fio, na vereda dos Zimbreiros, com o objectivo de dar a conhecer estes locais privilegiados.