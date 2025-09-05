Miguel Araújo encanta a plateia do MEO Sons do Mar

A fechar com chave de ouro a primeira noite do festival, pouco depois das 22 horas, Miguel Araújo encantou a plateia com os seus temas musicais bastante conhecidos pelos amantes de música portuguesa.

O artista presenteou o público madeirense com a sua habitual presença dinâmica em palco e uniu a multidão ao som de músicas como “Saudade”, “Dancemos um Slow” da autoria de António Zambujo e “A Incrível História de Gabriela de Jesus”.

Este texto foi elaborado pela estagiária Inês Paiva, sob a supervisão da jornalista Tânia Cova.