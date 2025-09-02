Chega propõe serviço municipal pago para limpeza de terrenos privados

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal propôs esta terça-feira, 2 de Setembro, a criação de um serviço municipal pago para a limpeza de terrenos privados.

Em nota emitida, a candidatura liderada por Luís Filipe Santos classifica a proposta como "uma medida inovadora e de enorme impacto para a segurança e salubridade do concelho".

O Chega defende a criação de um regulamento municipal que permita constituir uma equipa de funcionários municipais dedicada à limpeza de terrenos privados, assim como de um protocolo com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, "possibilitando que reclusos possam também desempenhar as funções, promovendo a sua reintegração na sociedade através de trabalho útil e digno". Além disso, a candidatura defende a alteração do regulamento de taxas, "criando um serviço público especial que permita aos munícipes recorrer a esta equipa e ao uso de maquinaria municipal, mediante o pagamento de uma taxa justa".

Luís Filipe Santos, candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal do Funchal, entende que a proposta "respeita a lei, não substitui empresas privadas e garante um serviço público transparente e seguro".

"Quando está em causa o interesse colectivo, o Município não pode virar as costas", afirma, apontando que é necessário "dar aos cidadãos soluções concretas para um problema antigo, que afecta a segurança, a saúde pública e até a economia local”.

Jorge Freitas, também candidato à Câmara Municipal reforça: “Não podemos continuar a assistir a terrenos ao abandono, a incêndios evitáveis e a riscos para todos, só porque a burocracia não acompanha as necessidades reais das pessoas. O Chega quer uma Câmara que age, que dá resposta, que protege os Funchalenses e que lidera pelo exemplo.”