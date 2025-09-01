Publicado sexto número da revista de actividades do Serviço Educativo de Santa Cruz

Foi lançado esta segunda-feira o sexto número da revista do Serviço Educativo Cultura Santa Cruz.

A publicação da autoria de Rafaela Rodrigues e Raquel Gonçalves convida as crianças a darem azo à sua imaginação e criatividade.

Este sexto número tem como título 'Era uma vez uma perspetiva' e à semelhança dos anteriores assume-se como complementar às actividades desenvolvidas no Serviço Educativo e Bibliotecas, "por forma a permitir que em casa os pais possam ter acesso a um conteúdo criativo para explorar com os filhos", refere a autarquia em comunicado.

A revista pode ser descarregada no site do município, mas conta, também, com 100 exemplares impressos, que poderá encontrar nas bibliotecas municipais de Santa Cruz e do Caniço.