Número de vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória sobe para 16

Um dos feridos do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, morreu durante a noite, elevado para 16 o número de óbitos do desastre, revelou hoje o Hospital de São José.

O descarrilamento do elevador da Glória ao final da tarde de quarta-feira fez ainda 22 feridos, que foram transportados para os hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora-Sintra.

Segundo o Hospital de São José, a Urgência Geral Polivalente desta Unidade Local de Saúde (ULS) recebeu na quarta-feira nove feridos: cinco em estado grave e quatro ligeiros. Um dos feridos graves morreu durante a noite.

A fonte explicou ainda que, entre os feridos ligeiros, deu entrada na urgência uma criança de três anos, que estava estável e, por precaução, foi transferida para o Hospital D. Estefânia e seguiu acompanhada pelo pai.

A mãe, grávida, admitida no Serviço de Urgência com ferimentos ligeiros, foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa.