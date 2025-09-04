Sobe para 17 o número de vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória

Subiu para 17 o número de vítimas mortais do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, anunciou hoje a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.

O descarrilamento do elevador da Glória ao final da tarde de quarta-feira fez ainda 22 feridos, que foram transportados para os hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora-Sintra.

Segundo o Hospital de São José, a Urgência Geral Polivalente desta Unidade Local de Saúde (ULS) recebeu na quarta-feira nove feridos: cinco em estado grave e quatro ligeiros. Um dos feridos graves morreu durante a noite.

A fonte explicou ainda que, entre os feridos ligeiros, deu entrada na urgência uma criança de três anos, que estava estável e, por precaução, foi transferida para o Hospital D. Estefânia tendo seguido acompanhada pelo pai.

A mãe, grávida, admitida no Serviço de Urgência com ferimentos ligeiros, foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa.

No Hospital de Santa Maria foram atendidos na quarta-feira oito feridos, um deles em estado crítico, segundo fonte do hospital.

Entre os oito feridos estava uma criança, mas o seu caso não era grave.

Entretanto, destes oito feridos, apenas três permaneciam hoje de manhã no hospital: uma mulher nos cuidados intensivos, outra no Serviço de Observações da urgência e a criança, que está na Pediatria apesar de já ter tido alta clínica.