Acidente na via rápida em Câmara de Lobos

Aconteceu, há instantes, um acidente de viação entre um motociclo e pelo menos três veículos ligeiros na via rápida em Câmara de Lobos. 

Não se sabe para já se existem feridos, visto até ao momento nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local. 

O trânsito, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, encontra-se congestionado.

