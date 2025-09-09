Novos Planos Directores de Iluminação garantem iluminação eficiente, segura e amiga do ambiente

O projecto LIFE Natura@night, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), está a transformar a iluminação nocturna dos arquipélagos da Madeira, dos Açores e das Canárias. Em três anos, a iniciativa permitiu poupanças energéticas de até 60% na iluminação pública e um contributo concreto para a conservação da biodiversidade.

Sob o lema 'Por uma noite com mais vida', desde 2022, o projecto reúne 13 parceiros dos três arquipélagos num esforço conjunto para combater a poluição luminosa, uma ameaça silenciosa, mas crescente, para a biodiversidade, a saúde humana e a sustentabilidade económica.

No âmbito desta colaboração, foram implementados seis novos Planos Diretores de Iluminação do Concelho (PDIC), ferramentas fundamentais para garantir uma iluminação eficiente, segura e amiga do ambiente. Os novos planos abrangem os municípios de Câmara de Lobos, Funchal e Santana (Madeira), Santa Cruz da Graciosa (Açores), e Mogán e Buenavista del Norte (Canárias).

Os PDIC são ferramentas técnicas essenciais para garantir uma gestão sustentável da luz noturna, conciliando segurança, eficiência energética e proteção da biodiversidade, e que estão em vias de criarem regulamentos com base nestas diretrizes.

Nos concelhos abrangidos, vários arruamentos de iluminação pública foram alvo de intervenções, tendo sido implementadas luminárias mais eficientes e amigas da biodiversidade noturna. Em apenas alguns meses, foram notadas poupanças energéticas até 60%, e significativa redução de emissão de CO2.

Cada residente destes arquipélagos paga cerca de 30 euros por ano em luz desperdiçada. O custo é ambiental, económico e até para a saúde humana. Está na hora de repensarmos a forma como iluminamos o mundo. Tiago Dias, Técnico de Conservação Marinha da SPEA Madeira

A poluição luminosa interfere com ritmos biológicos essenciais, prejudicando espécies noturnas e os seus habitats. Neste sentido, o LIFE Natura@night promove a articulação entre decisores políticos, cientistas e cidadãos, fomentando uma abordagem integrada e participativa na gestão da luz artificial.

O investimento realizado neste projeto trará benefícios duradouros: protegerá espécies e habitats ameaçados, melhorará a qualidade de vida das populações locais e contribuirá para o combate às alterações climáticas. A SPEA quer ir mais longe e chegar a mais municípios, numa grande aliança contra a poluição luminosa, participando no desenvolvimento de mais Planos Diretores de Iluminação. Tiago Dias, Técnico de Conservação Marinha da SPEA Madeira

Com os avanços já alcançados, o objetivo agora é alargar a rede de municípios envolvidos, consolidando uma mudança estrutural a nível regional e nacional.

O projecto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a ALARED, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.