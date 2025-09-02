Director Nacional da PSP considera como solução reforçar o efectivo policial

O Director Nacional da Polícia de Segurança Pública, superintendente Luís Carrilho, defendeu esta terça-feira, 2 de Setembro, que o reforço do efectivo policial seria a solução para vários dos problemas que a força policial enfrenta na actualidade, nomeadamente, - e desde logo -, a falta de recursos humanos, a sobrecarga de profissionais com serviços gratificados e a demora para a transferência de agentes para a sua esquadra de eleição.

O que todos nós queremos são polícias felizes, mais motivados, que farão, com certeza, o melhor serviço de segurança pública. A solução é sem dúvida o aumento do efectivo da Polícia de Segurança Pública, o recrutamento, mas é muito importante também dizer que vai levar tempo e é um processo em que estamos todos empenhados a trabalhar. Director Nacional da Polícia de Segurança Pública

À margem da cerimónia de comemoração do 147.º aniversário do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, e em declarações à comunicação social, o responsável laçou um apelo para que mais pessoas concorram à Polícia de Segurança Pública, destacando que se trata de "uma carreira, do ponto de vista nacional e internacional, muito interessante".

Durante este mês, lembrou, será aberto um novo Curso de Formação de Agentes da PSP, sendo que o Comando Nacional prevê lançar um novo concurso de recrutamento no Verão de 2026.

Temos vontade e espírito de missão para melhorar as condições de trabalho e de aumentar o efectivo, porque aumentando o efectivo melhoramos as condições de trabalho e teremos mais pessoas para dar melhor e mais segurança à população. Director Nacional da Polícia de Segurança Pública

Luís Carrilho sublinhou que o Estado Português tem feito "um grande esforço de recrutamento" com vista a aumentar do efectivo policial, classificando a segurança com "um activo económico do País".

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira conta com cerca de 750 agentes.