Marques Mendes, Gouveia e Melo e Seguro lamentam vítimas

Os candidatos presidenciais Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro lamentaram hoje o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que causou 15 mortos e 18 feridos.

Luís Marques Mendes sublinhou, numa mensagem na rede social X, que "o número de vítimas provocado pelo acidente (...) é uma verdadeira tragédia humana".

"A cidade de Lisboa está de luto. Às famílias atingidas por esta tragédia envio o meu profundo pesar e o meu abraço de solidariedade", frisou.

Já Henrique Gouveia e Melo manifestou "profunda consternação e sincero pesar aos familiares e amigos das vítimas do trágico acidente ocorrido hoje em Lisboa", deixando ainda "apoio a todos os operacionais que estão no terreno nas operações de salvamento e desencarceramento".

"Por último, espero que seja feito um rigoroso e rápido inquérito e se apurem todas as consequências para que acidentes semelhantes não voltem a acontecer", frisou, numa nota na rede social Facebook.

Também António José Seguro lamentou "com profundo pesar" o "trágico acidente", endereçando as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e desejando uma rápida recuperação a todos os feridos.

"Reitero a necessidade de um apuramento rigoroso das causas desta tragédia, para que situações semelhantes não voltem a acontecer", sublinhou o candidato presidencial.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.