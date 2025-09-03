Como escolher um seguro multirriscos-habitação?

Por lei, quem é proprietário de um imóvel em propriedade horizontal é obrigado a subscrever um seguro para cobrir o risco de incêndio na habitação. Contudo, são várias as situações que podem colocar em risco a integridade de uma habitação, como inundações, furtos e sismos. Para tal existem seguros multirriscos-habitação, com diferentes tipos de cobertura.

Tempestades, inundações, furtos, rebentamento de canos, sismos são alguns exemplos de situações graves e imprevistas, tal como incêndios, que podem provocar danos sérios e onerosos. Existem vários seguros que protegem contra situações como estas. E, como “cada casa é um caso”, a DECO PROteste disponibiliza um simulador para ser mais fácil escolher a apólice multirriscos-habitação mais adequada.

Para proteger a habitação deste tipo de eventos inesperados, é fundamental subscrever um seguro multirriscos-habitação, que, além das coberturas de base, oferece uma proteção adicional através da contratação de um conjunto de outras coberturas que ajudam o proprietário a dormir bem melhor à noite. DECO PROteste

As coberturas que devem constar do seguro multirriscos-habitação devem ser aquelas cuja probabilidade de serem accionadas é maior. Outro factor a ter em consideração prende-se com os sinistros que, a acontecer, podem causar maiores danos e, consequentemente, maiores prejuízos.

Para a DECO PROteste, a apólice deve incluir as seguintes coberturas, que costumam constar dos pacotes-base destes seguros:

incêndio, queda de raio ou explosão;

danos por água;

furto ou roubo;

responsabilidade civil;

tempestades;

inundações;

privação temporária do uso da habitação;

demolição e remoção de escombros;

aluimentos de terras;

riscos elétricos;

fenómenos sísmicos.

O seguro vai cobrir aquilo que o segurado quer que seja protegido, o que pode ir desde apenas o edifício (‘paredes, na terminologia seguradora) ao recheio, ou a combinação paredes mais recheio. No que diz respeito à cobertura de recheio, a avaliação dos bens e a determinação do capital seguro são da responsabilidade do segurado. O prémio a pagar dependerá dessa mesma avaliação.

Um seguro multirriscos-habitação que proteja paredes e recheio é a solução ideal para os proprietários de habitações próprias e permanentes. Já a cobertura de recheio interessa, sobretudo, a quem viva numa casa arrendada. E a protecção apenas das paredes é adequada, por exemplo, a proprietários que sejam senhorios de habitações arrendadas. DECO PROtestes

Regra geral, o seguro multirriscos-habitação é subscrito no momento da compra da habitação. Ainda assim, existe sempre a possibilidade de o segurado mudar de seguro. Há que verificar se, no caso de ter sido contratado um crédito à habitação, a troca do seguro multirriscos-habitação não implica perda de benefícios no empréstimo (um spread mais baixo, por exemplo). Se não for essa a situação, o segurado pode mudar para um seguro mais barato ou que melhor se adequa à protecção que deseja para a sua casa.