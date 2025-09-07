Terá a PSP incumprido alguma lei da República nas comemorações do 147º aniversário na Madeira?

A PSP comemorou, na última semana, 147 anos de presença na Madeira. O aniversário foi assinalado com uma cerimónia no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O evento foi, como divulgado pela PSP e constatado pelo DIÁRIO, presidido pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro.

No acto participaram, entre muitas outras personalidades, o director nacional da PSP, superintendente Luís Carrilho, o comandante do Comando Regional da PSP da Madeira, superintendente Ricardo Matos, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Quando foi produzida notícia do evento, tendo o DIÁRIO titulado que ‘Mais agentes seriam a “solução” para quase tudo’, um leitor manifestou indignação pelo que sucedeu, afirmando ter havido um desrespeito pela autonomia madeirense e que “a Polícia não respeitou o protocolo ao não colocar a Dr.ª Rubina a presidir à cerimónia”.

Terá razão o leitor? Terá a PSP desrespeitado alguma lei da República e deveria ter sido a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira a presidir à cerimónia?

A questão que o leitor levanta é, acima de tudo, de natureza protocolar. Por isso, para verificar se tem ou não razão no que afirma, impõe-se que o façamos à luz da Lei nº 40/2006, de 25 de Agosto - Lei das precedências do Protocolo do Estado Português. É uma lei que “dispõe sobre a hierarquia e o relacionamento protocolar das altas entidades públicas”, “sobre a articulação com tal hierarquia de outras entidades inseridas no esquema de relações do Estado e ainda sobre a declaração do luto nacional”.

O artigo n.º 7 contém a ‘Lista de precedências, que vai desde o Presidente da República, em primeiro lugar, aos ‘Assessores e adjuntos dos membros do Governo’, em 58.º lugar. Pelo meio, surgem os ‘Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e os Presidentes dos Governos Regionais. Constam em 13.º, 14.º e 15.º lugares.

Os secretários e subsecretários de Estado apenas surgem em 20.º lugar da lista de precedências.

Por outro lado, a Lei das precedências do Protocolo do Estado Português dispõe de uma Secção (IV) especificamente sobre as Regiões Autónomas, onde fica claro que o Representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Governo Regional ordenam-se por esta ordem e em primeiro lugar nas regiões autónomas, excepto se estiverem presentes o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro.

Mas, nas iniciativas da Assembleia Legislativa preside sempre a presidente, como no caso Rubina leal, com duas excepções: “O Presidente da Assembleia Legislativa preside sempre às sessões respectivas, bem como aos actos por ela organizados, excepto se estiverem presentes o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da República”. Artigo 26.º, n.º 2.

Nas regiões autónomas ou fora delas, como se verifica pela lista de precedências, um secretário de Estado nunca tem precedência sobre o Representante da República, sobre a presidente da Assembleia Legislativa ou sobre o Presidente do Governo Regional e os dois últimos estiveram na cerimónia em causa. O Representante da República não esteve, eventualmente, por não ser quem a PSP ia colocar a presidir.

Nesta perspectiva, de acordo com a lei e com a prática nas Regiões Autónomas, caberia (considerando os presente) a Rubina Leal presidir à cerimónia. Pode-se, nesta interpretação, dizer que a PSP incumpriu uma lei da Assembleia da República e, assim, será verdade o que afirmou o leitor.

Mas a mesma Lei tem alguma falta de clareza e ao dizer que “as cerimónias oficiais são presididas pela entidade que as organiza” (n.º 1 do artigo 6.º), pode abrir espaço ao entendimento ou ao simples argumento de que se tratou de uma cerimónia nacional, ainda que em território de uma Região Autónoma, e que o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, por ter a tutela da PSP, era a entidade organizadora.

Apesar de ser um argumento que, de alguma forma despreza o número n.º 2 do mesmo artigo (“Fica ressalvado o que sobre esta matéria expressamente se dispõe na presente lei”), faz com que não possamos afirmar com certeza absoluta que a PSP incumpriu a Lei das precedências do Protocolo do Estado Português e, por isso, avaliamos a afirmação do leitor como imprecisa.

