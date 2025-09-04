Colisão com carro 'manda' motociclista de 44 anos para o hospital

Um carro e uma mota colidiram na tarde desta quarta-feira, 3 de Setembro, na Travessa Manuel Alexandre, na cidade do Funchal.

O alerta para a colisão foi dado pelas 19h30, mobilizando para o local a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os bombeiros procederam ao socorro e ao transporte de um homem de 44 anos, o motociclista, para o Hospital Central do Funchal. A vítima queixava-se de dores na coluna.