Casos do dia

Colisão com carro 'manda' motociclista de 44 anos para o hospital

Acidente ocorreu pelas 19h30 de quarta-feira

Um carro e uma mota colidiram na tarde desta quarta-feira, 3 de Setembro, na Travessa Manuel Alexandre, na cidade do Funchal. 

O alerta para a colisão foi dado pelas 19h30, mobilizando para o local a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os bombeiros procederam ao socorro e ao transporte de um homem de 44 anos, o motociclista, para o Hospital Central do Funchal. A vítima queixava-se de dores na coluna. 

