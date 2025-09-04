Idoso cai em escadaria no Funchal

Um homem de 75 anos ficou ferido esta manhã de quinta-feira, após cair numa escadaria do Bairro do Hospital, nas proximidades de um supermercado. O idoso, que se deslocava apoiado em muletas, sofreu uma queda de cerca de sete degraus.

Um bombeiro dos Sapadores do Funchal, que se encontrava fora de serviço, foi o primeiro a prestar auxílio e a accionar o socorro. Porém, por alegada falta de ambulâncias disponíveis nas corporações do Funchal, o Serviço Regional de Protecção Civil fez deslocar ao local uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A vítima foi posteriormente transportada às urgências do Hospital Central do Funchal, situado mesmo ao lado, do outro lado da avenida.