Queda de helicóptero no Paquistão vitima cinco pessoas
Cinco pessoas morreram na queda de um helicóptero que fazia exercícios no norte do Paquistão, informou hoje a polícia local à agência AFP.
As cinco vítimas seguiam a bordo do helicóptero que pertencia ao governo local.
O sítio da queda é conhecido por ter dos picos e cadeias montanhosas mais altas do mundo.
O helicóptero e a tripulação de "dois pilotos e três técnicos" participavam num "exercício para pousar num novo heliporto" em Gilgit-Baltistão, disse Abdul Hameed.