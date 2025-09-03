Chega alerta para "19 imigrantes a viver num T3 em São Martinho"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal alerta esta quarta-feira, 3 de Setembro, para "uma situação inadmissível" na Rua da Vargem, na freguesia de São Martinho, onde "19 imigrantes vivem num único apartamento T3".

Em nota emitida, que chega antes da formalização de denúncia juntos das entidades competentes, o partido classifica o caso como um "atentado à saúde pública e à dignidade humana", acusando as autoridades municipais de "passividade e incompetência".

Perante este cenário vergonhoso, o Chega vai apresentar denúncia formal junto do Departamento de Fiscalização da Câmara Municipal do Funchal e da Polícia de Segurança Pública (PSP), exigindo uma actuação imediata e sem desculpas. Chega

O partido aponta que cabe à Câmara Municipal "fiscalizar o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, verificar se o imóvel em causa cumpre as condições mínimas de habitabilidade, ventilação, segurança e higiene, e ordenar obras coercivas, interdições ou evacuações sempre que se verifiquem deficiências graves que coloquem em risco a saúde pública ou a segurança".

A candidatura liderada por Luís Filipe Santos fala em "falta é vontade política".

O que está a acontecer na Rua da Vargem é uma vergonha. Não podemos continuar a fechar os olhos a situações que atentam contra a saúde pública, a segurança e a própria dignidade de quem ali vive e de quem mora ao lado. O Funchal precisa de ordem, de fiscalização e de respeito pelos cidadãos. Nós vamos agir onde a Câmara se demite de agir. Luís Filipe Santos

Miguel Castro, líder regional do partido e candidato à Assembleia Municipal do Funchal denuncia a "incapacidade da Câmara em lidar com os efeitos de uma imigração completamente desregulada".