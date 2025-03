Calema, Miguel Araújo e Napa no Meo Sons do Mar 2025

Calema, Miguel Araújo e Napa são os artistas que este ano irão actuar no Festival Meo Sons do Mar, que decorre nos dias 5 e 6 de Setembro, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O cartaz foi apresentado, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

A dupla musical de irmãos de São Tomé e Príncipe Calema tem concerto agendado para o dia 6 de Setembro. Já o músico português Miguel Araújo e a banda madeirense Napa, que irá representar Portugal no Festival Eurovisão, na Suíça, são a atracção do dia 5 de Setembro.

Os bilhetes estão à venda nas Lojas Meo e Meoblueticketline.pt.