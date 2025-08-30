Famalicão vence AVS e torna-se líder provisório do campeonato

Famalicão venceu hoje o AVS, na quarta jornada da I Liga de futebol, por um golo sem resposta e subiu, provisoriamente, à liderança do campeonato.

Ao embate da quarta jornada, AVS chegou na 15ª posição, com apenas um ponto, resultado das derrotas nas duas primeiras jornadas, frente a Arouca e Casa Pia, e do empate a dois golos frente ao Braga. Confortável na quarta posição, o Famalicão procurava a terceira vitória, depois dos triunfos frente a Santa Clara e Tondela, e do empate, na última jornada, contra Gil Vicente.

Depois de uma primeira parte em que o Famalicão não conseguiu transformar o domínio exibido em campo em golos, as equipas chegaram ao intervalo empatadas a zero.

Mesmo reduzidos a dez unidades a partir dos 56 minutos, após expulsão por acumulação de amarelos do central Leonardo Realpe, seriam os visitantes a conseguir, aos 70 por Justin de Haas, o único golo da partida.

Sem qualquer golo sofrido nas quatro primeiras jornadas, o Famalicão subiu provisoriamente à liderança da I Liga.