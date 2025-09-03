Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Criança vítima de agressão está nas mãos do Tribunal. Ministério Público ‘meteu’ processo de regulação das responsabilidades parentais, na sequência do mediático caso de violência familiar em Machico * Mãe agredida continua a receber tratamento hospitalar. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Cartazes partidários antigos amontoam-se pelos concelhos. Desde as ‘Regionais’ de Março e as ‘Legislativas’ de Maio que muito material desactualizado de campanha de vários partidos mantém-se por remover. Legalmente, só as forças políticas é que o podem fazer.

Meio ano à espera de reembolso. Novos testemunhos confirmam atrasos ainda mais prolongados. Operacionalidade da plataforma digital do IASAÚDE estará na origem do problema.

Fique também a saber que CMF vai denunciar “alegado crime” do caso Cortel ao Ministério Público.

E, por fim, Arraial de pancadaria faz dois feridos no Porto da Cruz.

