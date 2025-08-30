FC Porto vence Sporting e torna-se líder isolado do campeonato

O FC Porto foi hoje ao estádio de Alvalade derrotar o Sporting por 2-1, na quarta jornada, e assumir a liderança isolada da I Liga de futebol.

Depois de uma primeira parte bem disputada, mas sem golos, no segundo período, a equipa da casa até começou por tomar a iniciativa do jogo, mas seriam os dragões a adiantar-se no marcador, primeiro pelo neerlandês Luuk de Jong, aos 61, e, três minutos depois, com um grande golo do brasileiro William Gomes.

Aos 74, o Sporting ainda reduziria a desvantagem, com um autogolo do argentino Nehuén Pérez, mas o resultado permaneceria inalterado até ao fim.

Com a quarta vitória em outras tantas jornadas, o FC Porto passou a somar 12 pontos e isolou-se na liderança da I Liga de futebol, enquanto o Sporting é terceiro classificado, com os mesmos nove pontos do Moreirense, quarto.