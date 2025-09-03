O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou hoje, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, avançado que estão meios no local.

Segundo a mesma fonte, os sapadores enviaram para o local, oito viaturas e 34 elementos.

Contactada pela Lusa pelas 18:30, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

A SIC Notícias avança que uma pessoa morreu e há cinco feridos graves.