Rotundas do Estreito da Calheta e dos Prazeres condicionadas na sexta-feira

A Concessionária de Estradas ViaExpresso da Madeira informou esta terça-feira, 30 de Setembro, que a circulação automóvel entre a rotunda do Estreito da Calheta, ao km 16+600, e a rotunda dos Prazeres, ao km 20+400, na VE 3, estará condicionada entre as 1 e as 4 horas de sexta-feira, 3 de Outubro.

Em causa está a instalação de um painel na abóbada do túnel do Jardim Pelado.

Tendo em conta o condicionamento da circulação automóvel naquela zonas, os utentes terão de efectuar o desvio para o percurso alternativo constituído pelos trechos da E.R.222 e E.R. 223.