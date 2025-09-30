O deputado do Chega, Francisco Gomes, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República afirmou esta terça-feira, 30 de Setembro, que a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor manifestou apoio à proposta apresentada pelo Chega "para que os residentes da Madeira paguem apenas o valor fixo das passagens aéreas no momento da compra, sem ficarem dependentes de reembolsos".

Em nota emitida, o parlamentar refere que a DECO "referiu que a iniciativa legislativa do Chega vai ao encontro dos direitos e interesses dos consumidores residentes nas regiões autónomas e daquelas que têm sido as reivindicações da Associação de há largo tempo a esta parte, no que respeita ao acesso ao subsídio social de mobilidade". Para Francisco Gomes trata-se de "um sinal claro da justeza da proposta do partido".

Segundo o deputado, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor sublinha que sempre defendeu a atribuição do subsídio de mobilidade logo no acto da compra, afastando constrangimentos que impedem os consumidores de receber o apoio em tempo útil.

Francisco Gomes revela ainda que a Estrutura Regional da DECO na Madeira tem sido uma “porta de entrada directa das reclamações dos consumidores, reforçando o elevado impacto financeiro e social da medida, que pode chegar a centenas de euros por passageiro e afectar gravemente famílias inteiras".

Os madeirenses não podem continuar a pagar adiantado centenas ou milhares de euros por bilhetes de avião e depois esperar meses por um reembolso que nunca chega a tempo de aliviar os seus encargos. O CHEGA trouxe uma solução justa, direta e eficaz, e agora até a DECO confirma que estamos do lado dos consumidores. O que falta é coragem do governo para acabar com esta injustiça. A mobilidade não pode ser um luxo condicionado pela burocracia. O CHEGA não descansará enquanto os madeirenses não tiverem o mesmo tratamento que qualquer outro cidadão português e haja justiça para quem vive nas ilhas Francisco Gomes

O parlamentar sublinha que a proposta do Chega é "um imperativo de equidade e dignidade".