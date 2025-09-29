Contentor desprende-se de camião e ‘salta’ para a outra faixa de rodagem na via rápida
Um contentor desprendeu há instantes de um camião, quando o pesado seguia no sentido Santa Cruz-Funchal e ‘saltou’ para a outra faixa de rodagem.
Aparentemente o contentor não atingiu nenhum carro, mas provocou danos nos no varandim, sendo que os restantes condutores que seguiam no Caniço de Baixo àquela hora não ganharam para o susto.
O trânsito encontra-se bastante congestionado no sentido Funchal-Santa Cruz.
Veja o vídeo.
