Arrancaram portão que interdita acesso à vereda do Areeiro

O portão de segurança que interdita o acesso à Vereda do Areeiro foi arrancado na madrugada de hoje, tendo sido atirado para a encosta.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) revelou que detectou esta situação bem cedo, tendo vedado o acesso de forma provisória, estando o Corpo de Polícia Florestal a encaminhar possíveis caminhantes para fora do percurso.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, lamenta este acto de vandalismo e recorda que o portão foi colocado no local para segurança das pessoas, visto que o percurso classificado PR1 - Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, está interditado por estar em recuperação.

“Este tipo de comportamento põe em causa não só o trabalho das equipas do IFCN, mas sobretudo a segurança de quem frequenta os nossos percursos recomendados”, referiu o presidente.

Manuel Filipe afirma ser fundamental que todos “compreendam a importância de respeitar as regras e recomendações de segurança emanadas pelo IFCN”. “As interdições não são arbitrárias. Resultam de avaliações técnicas rigorosas e visam evitar acidentes graves”, informou, dando conta de que nos próximos dias, “a Polícia Florestal estará ainda mais atenta a possíveis incumprimentos no local”.

O IFCN apela, sobretudo, à responsabilidade individual e ao civismo colectivo.

O portão já foi retirado da encosta.