Rent-a-car apanhadas em infracção

Fiscalização revela infracções nas rent-a-car é o título que faz a manchete desta edição de domingo, 28 de Setembro de 2025 do seu DIÁRIO. E acrescentamos: "Instituto de Mobilidade e Transportes descobriu irregularidades numa fiscalização-surpresa a 13 empresas do Funchal, que abrangeu 200 veículos. O IMT estima que haja 15.000 a 18.000 viaturas e 170 entidades na Região". Outra notícia salienta que a "ACIF defende que privados devem fazer parte da solução". Para ler nas páginas 8 e 9.

"Fazer da Madeira um verdadeiro destino de golfe" é outro dos títulos de destaque e revela que "a edição de 2025 do Torneio DIÁRIO de Notícias, a parceria mais antiga com o Clube de Golf Santo da Serra, que este ano contou com 90 golfistas, foi ganha pelo júnior Lucas Costa Cubbin", acrescentando que "Governo e parceiros enaltecem qualidade e importância da prova". Leia na página 23.

Miguel Nunes/João Paulo sagram-se campeões regionais de rali também é notícia de primeira, que poderá ler nas páginas 16 e 17.

Uma boa prestação e retoma com sucesso fora de portas. Marítimo vence Sporting B e isola-se no 2.º lugar da II Liga é o título. A crónica e as reacções poderá lê-las nas páginas 20 e 21.

Por fim, nesta edição damos a conhecer a história de mais um Geração do Futuro. Poderá ler o artigo do Jovem neurocirurgião de Santana dedica-se a salvar vidas nas páginas 2 e 3.