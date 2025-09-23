História e tradição eternizadas em azulejos na Calheta

A Junta de Freguesia da Calheta promoveu a colocação de seis painéis de azulejo na zona de lazer da Caldeira, também conhecida como 'Garagem', no Rabaçal, junto ao acesso à vereda do Túnel do Cavalo.

O túnel, hoje muito procurado por turistas, começou a ser construído em 1863 e foi concluído em meados de 1877. A sua função foi, desde então, permitir o transporte da água captada na Ribeira dos Cedros e nas 25 Fontes até ao concelho da Calheta, garantindo não só o consumo humano, mas também a irrigação dos terrenos agrícolas.

Nos painéis encontra-se inscrito um “tributo a todos os que arriscaram e perderam a vida durante a construção das levadas e túneis”, obras de enorme exigência que marcaram a história e o desenvolvimento da Região.

Os azulejos relembram também a importância da criação de gado ovino na Calheta, essencial para a produção de carne e lã. As tradicionais tosquias realizadas no Lajeado, no Paul da Serra, eram momentos de grande convívio comunitário, transformando-se em verdadeiras festas que reuniam numerosas pessoas.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença na iniciativa juntamente com o executivo do município da Calheta e o presidente da junta de freguesia local, Antero Santana.